Россияне назвали любимые мелодрамы XXI века

Российские зрители из мелодрам, выпущенных в последние 20 лет, больше всего любят «Дневник памяти», «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и «Великого Гэтсби». Рейтинг популярных романтических фильмов составили перед Днем всех влюбленных — 14 февраля.

«Ко Дню святого Валентина проект „Кино Mail.ru“ изучил все фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, и составил рейтинг лучших романтических лент, а также определил лучшую современную российскую мелодраму. <...> Проекту удалось определить лучшую мелодраму 21 века — ею стала лента 2004 года „Дневник памяти“ с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе проекта.

В рейтинг попали полнометражные фильмы, выпущенные в прокат с 2000 года. Среди лидеров также оказались «Виноваты звезды», «Спеши любить», «Амели», «Кейт и Лео», «Дневник Бриджит Джонс» и другие.

Среди любимых россиянами отечественных мелодрам ХХI века на первом месте «Аритмия» Бориса Хлебникова. В рейтинге высоко оказались, кроме того, мелодрамы «Приходи на меня посмотреть», «Благословите женщину» и «Неадекватные люди».

День всех влюбленных, или День святого Валентина отмечается 14 февраля. Праздник имеет католическое происхождение, но в последние годы полюбился и жителям России.