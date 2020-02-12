    12 февраля 2020, 06:20

    Милонов выступил против Дня святого Валентина в школах

    Александра Ломейко

    День святого Валентина в школах может оказаться под запретом. В Госдуме считают, что из-за праздника у подростков искажается представление о любви. Поэтому и отмечать его не стоит.
    Милонов выступил против Дня святого Валентина в школах

    Запретить День всех влюбленных предложил депутат Виталий Милонов. Свою идею он уже озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщило РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что День святого Валентина лишен глубины и философской мудрости по своему «метафизическому наполнению». Праздник, по мнению Милонова, далек от истинных чувств так же, как американские фильмы 50-х годов о СССР — от исторического контекста.

    «Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях», — выразил опасение депутат.

    Он подчеркнул, что День всех влюбленных носит «пластиковый» характер и обладает «потребительской сущностью». Тем самым он крадет «у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости».

    Виталий Милонов полагает, что в стенах школ и других образовательных учреждений празднование Дня святого Валентина нужно запретить. Праздник, отметил парламентарий, противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для подрастающего поколения.

    День всех влюбленных отмечается 14 февраля.