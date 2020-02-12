Милонов выступил против Дня святого Валентина в школах
Запретить День всех влюбленных предложил депутат Виталий Милонов. Свою идею он уже озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщило РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что День святого Валентина лишен глубины и философской мудрости по своему «метафизическому наполнению». Праздник, по мнению Милонова, далек от истинных чувств так же, как американские фильмы 50-х годов о СССР — от исторического контекста.
«Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях», — выразил опасение депутат.
Он подчеркнул, что День всех влюбленных носит «пластиковый» характер и обладает «потребительской сущностью». Тем самым он крадет «у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости».
Виталий Милонов полагает, что в стенах школ и других образовательных учреждений празднование Дня святого Валентина нужно запретить. Праздник, отметил парламентарий, противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для подрастающего поколения.
День всех влюбленных отмечается 14 февраля.