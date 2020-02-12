Милонов выступил против Дня святого Валентина в школах

День святого Валентина в школах может оказаться под запретом. В Госдуме считают, что из-за праздника у подростков искажается представление о любви. Поэтому и отмечать его не стоит.

Запретить День всех влюбленных предложил депутат Виталий Милонов. Свою идею он уже озвучил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что День святого Валентина лишен глубины и философской мудрости по своему «метафизическому наполнению». Праздник, по мнению Милонова, далек от истинных чувств так же, как американские фильмы 50-х годов о СССР — от исторического контекста.

«Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях», — выразил опасение депутат.

Он подчеркнул, что День всех влюбленных носит «пластиковый» характер и обладает «потребительской сущностью». Тем самым он крадет «у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости».

Виталий Милонов полагает, что в стенах школ и других образовательных учреждений празднование Дня святого Валентина нужно запретить. Праздник, отметил парламентарий, противоречит традициям отечественной культуры и потенциально опасен для подрастающего поколения.

День всех влюбленных отмечается 14 февраля.