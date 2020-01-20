Empire назвал десять лучших фильмов ХХI века

По данным информагентства, рейтинг возглавил эпичный блокбастер «Безумный Макс: Дорога ярости», где главные роли исполнили Том Харди и Шарлиз Терон. «Властелин Колец: Братство кольца» Питера Джексона оказался на втором месте, а «Темный рыцарь» Кристофера Нолана — на третьем.

Четвертое-пятое места раздели «Начало» все того же Нолана и «Лунный свет» Барри Дженкинса. Шестая позиция — за «Социальной сетью» Дэвида Финчера, а седьмую отвели «Мстителям: Войне бесконечности». Десятку замкнули хоррор Джордана Пила «Прочь», «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо и мелодрама Софии Копполы «Трудности перевода».