«КиноПоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия
«Что? Все уже подвели свои итоги? Мы ждали до самого конца, чтобы наши были максимально точными. Эти фильмы выбрали не мы, а вы — оценивая их на „КиноПоиске“ и отдавая сердечки», — написали сотрудники портала в Twitter.
Специалисты составили список на основании зрительских оценок фильмов 2010–2019 годов. «Начало» выбилось в лидеры благодаря рейтингу 8,6 из 10-ти. Картина получила четыре «Оскара» за лучшую операторскую работу, звук, монтаж звука и визуальные эффекты.
Сразу за ним идет драма «1+1» от Оливье Накаша. Замыкает тройку лидеров еще одна работа Нолана - «Интерстеллар».
Четвертое место досталось вестерну «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино, а пятым зрители выбрали снова фильм Нолана — боевик «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
На шестой строчке расположились «Мстители» Джосса Уидона. Следующее место в рейтинге занимает триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая». Тремя последними фильмами стали: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Волк с Уолл-Стрит» и «Гарри Поттер и Дары смерти: часть II».
Также «КиноПоиск» опубликовал топ-20 главных картин 2010-х. Интернет-портал выбрал для каждого года по зарубежному и российскому фильму.
2010 год — мультфильм «История игрушек: Большой побег» и драма «Как я провел этим летом».
2011 год — арт-кино «Драйв» и спортивный блокбастер «Легенда № 17».
2013 год — мелодрама «Жизнь Адель» и комедия «Горько!».
2014 год — фантастический фильм «Интерстеллар» и драма «Левиафан».
2015 год — одновременно драма и боевик «Выживший» и драма «Милый Ханс, дорогой Петр».
2016 год — голливудский мюзикл «Ла-ла-ленд» Дэмьена Шазелла и российская драма «Ученик».
2017 год — драма «Три билборда на границе Эббинга. Миссури» и драма «Теснота».
2018 год — драма «Рома» и биография «Лето».
2019 год — триллер/драма «Джокер» и триллер/драма «Текст».
А вот по версии журнала Rolling Stone, лучшим фильмом десятилетия является драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. Картина вышла на широкий экран в 2011 году и завоевала множество высоких оценок и наград.