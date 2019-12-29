«КиноПоиск» назвал лучшие фильмы десятилетия

«КиноПоиск» подвел итоги уходящего десятилетия и составил рейтинг лучших фильмов. Высшую строчку рейтинга занял фильм «Начало» режиссера Кристофера Нолана.

«Что? Все уже подвели свои итоги? Мы ждали до самого конца, чтобы наши были максимально точными. Эти фильмы выбрали не мы, а вы — оценивая их на „КиноПоиске“ и отдавая сердечки», — написали сотрудники портала в Twitter.

Специалисты составили список на основании зрительских оценок фильмов 2010–2019 годов. «Начало» выбилось в лидеры благодаря рейтингу 8,6 из 10-ти. Картина получила четыре «Оскара» за лучшую операторскую работу, звук, монтаж звука и визуальные эффекты.

Сразу за ним идет драма «1+1» от Оливье Накаша. Замыкает тройку лидеров еще одна работа Нолана - «Интерстеллар».

Четвертое место досталось вестерну «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино, а пятым зрители выбрали снова фильм Нолана — боевик «Темный рыцарь. Возрождение легенды».

На шестой строчке расположились «Мстители» Джосса Уидона. Следующее место в рейтинге занимает триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая». Тремя последними фильмами стали: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Волк с Уолл-Стрит» и «Гарри Поттер и Дары смерти: часть II».

Также «КиноПоиск» опубликовал топ-20 главных картин 2010-х. Интернет-портал выбрал для каждого года по зарубежному и российскому фильму.

2010 год — мультфильм «История игрушек: Большой побег» и драма «Как я провел этим летом».

2011 год — арт-кино «Драйв» и спортивный блокбастер «Легенда № 17».

2013 год — мелодрама «Жизнь Адель» и комедия «Горько!».

2014 год — фантастический фильм «Интерстеллар» и драма «Левиафан».

2015 год — одновременно драма и боевик «Выживший» и драма «Милый Ханс, дорогой Петр».

2016 год — голливудский мюзикл «Ла-ла-ленд» Дэмьена Шазелла и российская драма «Ученик».

2017 год — драма «Три билборда на границе Эббинга. Миссури» и драма «Теснота».

2018 год — драма «Рома» и биография «Лето».

2019 год — триллер/драма «Джокер» и триллер/драма «Текст».

А вот по версии журнала Rolling Stone, лучшим фильмом десятилетия является драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. Картина вышла на широкий экран в 2011 году и завоевала множество высоких оценок и наград.