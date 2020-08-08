Представитель Гармаша рассказал о новой работе артиста

«Сейчас Сергей целиком занят новым кинопроектом, где он снимается в главной роли», — заявил он.

По словам представителя Гармаша из-за начала распространения коронавируса съемки остановили. Сейчас работа идет в авральном режиме. Съемочная площадка работает практически круглосуточно.

В конце июля Сергей Гармаш направил открытое письмо труппе театра «Современник». Он сообщил, что уходит после 36 лет работы. В своем послании артист раскритиковал проект «Диалоги „Современника“. Война и мир».

Поднятые темы он назвал кощунством и провокацией. По его словам, редактуру в итоговый сценарий внес руководитель театра Виктор Рыжаков, когда часть труппы возмутилась, то ей «заткнули рот».

Со словами артиста не согласились его коллеги. Актриса Чулпан Хаматова пояснила, что новый художественный руководитель не успел даже показать результаты своей работы. После вступления в должность театр закрыли из-за начала распространения коронавирусной инфекции. При этом она отметила, что в театре не может быть единого взгляда на вещи, чтобы вести честный разговор со зрителем.

Актриса Марина Неелова связала уход Гармаша из «Современника» с личными амбициями, которые он не смог реализовать.