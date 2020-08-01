Хаматова не увидела никакой «чудовищной ситуации» в «Современнике»

Российская актриса Чулпан Хаматова не согласилась с ушедшим из театра «Современник» коллегой по цеху Сергеем Гармашем. Она не видит никакой «катастрофической ситуации» в «Современнике».

В беседе с РБК она отметила, что Гармаш «блистательный актер» и уважает его выбор.

«У Рыжакова (художественного руководителя театра — прим. ред) не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин», — отметила Хаматова.

Она считает, что у всех разные взгляды на то, каким должен быть театр.

«И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь», — сказала актриса.

На заявление Гармаша о том, что бывший худрук «Современника» был против, чтобы театр стал модным, Хаматова ответила, что Рыжаков не гонится за модой «в пустом смысле этого слова».

«И есть все шансы сохранить главное, что было в театре, — пульсацию времени и честный разговор со зрителем», — заключила она.

На днях Гармаш направил коллегам письмо. В нем актер заявил, что уходит из театра, в котором прослужил 36 лет из-за «чудовищной ситуации», которая там творится. Он раскритиковал проект «Диалоги Современника. Война и мир», созданный к 75-летию Великой Победы и нового худрука Виктора Рыжакова.