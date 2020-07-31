«Идет расправа над людьми». Гармаш со скандалом покинул «Современник»

Актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник», Он пояснил, что поступил так из-за «чудовищной ситуации», которая там происходит в последнее время.

Об этом сообщил «Московский Комсомолец». О своем уходе актер сообщил в открытом письме, которое он направил в общий чат сотрудников. В нем Гармаш раскритиковал проект «Диалоги Современника. Война и мир». Он вышел к юбилею Дня Победы. В проекте артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. Гармаш заявил, что некоторые темы, которые поднимались в «Диалогах» — кощунственны и провокационны.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — написал актер.

Он отметил, что художественный руководитель театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и опубликовал их от лица всех сотрудников «Современника». Тем, кто попытался возмутиться ситуацией, худрук быстро «заткнул рот». По словам Гармаша, в театре сейчас идет «расправа над людьми», которые отдали «Современнику» десятилетия своей жизни.

Актер «Современника» Никита Ефремов подтвердил, что Сергей Гармаш покинул театр. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва». Актер отметил, что уважает выбор, который сделал его коллега. При этом он отметил, что сам имеет другой взгляд на ситуацию в «Современнике».