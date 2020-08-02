Неелова объяснила уход Гармаша из театра личными амбициями

Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями Марина Неелова актриса «Современника»

О том, что Гармаш покидает театр, стало известно 31 июля. Актер написал открытое письмо коллегам, в котором раскритиковал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, сменившего на этом посту Галину Волчек после ее смерти. Также Гармаш назвал «кощунством, провокацией и даже преступлением» онлайн-проект театра «Диалоги «Современника». Война и мир», посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Гармаш заявлял, что не претендует на роль худрука, при этом после смерти Волчек он «пытался развернуть» вектор, в котором стал двигаться театр.

«Я видел будущее „Современника“ в коллегии, как это было в течение двух лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за три-пять лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр», — заявлял актер.

Неелова, комментируя его уход, призвала не «оглядываться все время на прошлое». По ее мнению, традиции, о которых Гармаш упоминал в письме, — «это не застывшая форма, а разумная эволюция». И именно таким путем идет худрук Рыжаков.

Коллег она призвала «работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения» театра».