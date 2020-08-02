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    02 августа 2020, 22:59

    Неелова объяснила уход Гармаша из театра личными амбициями

    Кирилл Фролов

    Скандальный уход Сергея Гармаша из «Современника» был «драматически выстроенным» шагом, реальной причиной послужили «личные амбиции» артиста. Об этом РБК заявила актриса театра Марина Неелова.
    Неелова объяснила уход Гармаша из театра личными амбициями

    Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями

    Марина Нееловаактриса «Современника»

    О том, что Гармаш покидает театр, стало известно 31 июля. Актер написал открытое письмо коллегам, в котором раскритиковал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, сменившего на этом посту Галину Волчек после ее смерти. Также Гармаш назвал «кощунством, провокацией и даже преступлением» онлайн-проект театра «Диалоги «Современника». Война и мир», посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне.

    Гармаш заявлял, что не претендует на роль худрука, при этом после смерти Волчек он «пытался развернуть» вектор, в котором стал двигаться театр.

    «Я видел будущее „Современника“ в коллегии, как это было в течение двух лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за три-пять лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр», — заявлял актер.

    Неелова, комментируя его уход, призвала не «оглядываться все время на прошлое». По ее мнению, традиции, о которых Гармаш упоминал в письме, — «это не застывшая форма, а разумная эволюция». И именно таким путем идет худрук Рыжаков.

    Коллег она призвала «работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения» театра».

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