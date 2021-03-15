Певица Бейонсе стала обладательницей рекордного числа «Грэмми» среди женщин

Американская поп-исполнительница Бейонсе получила рекордное количество премий «Грэмми» среди женщин. Ей достались 28 наград.

«Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград „Грэмми“ — 28», — заявили организаторы церемонии в Twitter.

До этого рекорд среди женщин принадлежал американской кантри-певице Элисон Краусс. Она была обладательницей 27 музыкальных наград. Среди мужчин самое большое количество премий у дирижера Георга Шолти. Ему вручали статуэтку «Грэмми» 31 раз.

Очередная церемония вручения награды «Грэмми», учрежденная Академией звукозаписи США, прошла вечером в воскресенье. Грэмми за лучший альбом получила американская певица Тейлор Свифт с альбомом «Folklore».

Композиция I Can’t Breathe американской 23-летней исполнительницы H.E.R Габриэллы Уилсон завоевала награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года». Это были последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, ставшие символом движения Black Lives Matter.