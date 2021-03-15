Тейлор Свифт получила Грэмми за лучший альбом

Грэмми за лучший альбом получила американская певица Тейлор Свифт. Она получила премию за работу над пластинкой «Folklore».

Трансляцию вручения вел телеканал CBS. Среди претендентов на одну из самых престижных категорий премии были бритнаский музыкант Джейкоб Кольер с альбомом «Djesse vol.3», Джене Айко с «Chilombo», Coldplay со сборником композиций «Everyday life», группа Black Pumas с одноименной пластинкой, британская певица Дуа Липа с «Future Nostalgia», группа Haim с альбомом «Women in music pt.3» и рэпер Пост Малон с «Holywood’s Bleeding».

Ранее Грэмми выиграли Билли Айлиш, девятилетняя дочь Бейонсе и Jay-Z, Канье Уэст и H.E.R.

В этом году церемония Грэмми из-за пандемии проходила в видоизмененном формате. Главные события развернулись на нескольких сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе. Также трансляции ведутся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра «Аполло» в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).