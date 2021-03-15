Песней года по версии «Грэмми» стала I Can’t Breathe исполнительницы H.E.R

Композиция I Can’t Breathe (Я не могу дышать») американской 23-детней исполнительницы H.E.R Габриэлла Уилсон) завоевала награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года». Это были последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, ставшие символом движения Black Lives Matter.

Как сообщило издание Variety, в 2019 году H.E.R уже получала награду за лучшее R&B-исполнение и лучший альбом в стиле ритм-н-блюз.

В разговоре с изданием Рitchfork исполнительница сказала, что уже по названию песни должно быть понятно, что она расскажет о чем-то очень болезненном и важном. Она призналась, что написать текст ей было очень легко, так как она о том, что происходит здесь и сейчас, об изменениях, которые все видят.

«У музыки есть сила для того, чтобы что-то изменить или исцелить. Я написала эту песню, в надежде оставить след в истории. Надеюсь, что так и получится», — отметила H.E.R.

Билли Айлиш вошла в историю премии «Грэмми» как исполнительница саундтрек к фильму, который зрители еще не увидели. Очередная серия бондианы, тему к которой она написала, из-за пандемии коронавируса была перенесена больше чем на год.