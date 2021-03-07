Человека застрелили на месте гибели Джорджа Флойда

Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе. Это то место, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд.

«Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя полиции Джона Элдера.

По его словам, после стрельбы пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, где впоследствии умер. Элдер отметил, что стрелявший пока не был задержан, его личность не установлена.

Смерть Джорджа Флойда стала резонансной в США. После этого по стране прокатились протесты, появилось движение Black Lives Matter. Американцы обвинили полицейских в том, что те часто превышают должностные полномочия и несправедливо относятся к афроамериканцам. Общество стало требовать пересмотра работы полиции.

Позднее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе. Его назвали в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в 2020 году после его задержания стражами порядка.