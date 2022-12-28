Культура 28 декабря 2022, 12:49 Памятник Екатерине II в Одессе оцепили на демонтаж — СМИ «Думская»: администрация Одессы начала демонтировать памятник императрице Екатерине II

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Коммунальщики огородили территорию вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе и начали снимать с него деревянный саркофаг. Украинское издание «Думская» сообщило в Telegram-канале, что городская администрация одобрила демонтаж монумента.

Сначала утром 28 декабря рабочие перекрыли проезд вблизи Екатерининской площади, затем начали разбирать деревянную конструкцию, которая скрывала памятник. Журналистам коммунальщики заявили, что присматриваются к площадке и раздумывают над тем, как провести демонтаж.

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Памятник основательнице Одессы Екатерине II и ее фаворитам поставили в 1900 году, спустя 20 лет убрали, но в 2007 году вернули на место. В ноябре его укрыли от вандалов, тогда же на саркофаге появилась табличка о будущем сносе. На платформе «Социально активный гражданин» прошло голосование, большинство местных жителей проголосовали за демонтаж. Глава городской администрации Геннадий Труханов заявил, что нужно создать парк имперского и советского прошлого и перенести памятник туда.

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