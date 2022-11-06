Начался демонтаж памятника Екатерине II в Одессе | 360°

Мир 06 ноября 2022, 20:06 Начался демонтаж памятника Екатерине II в Одессе Жителей Одессы предупредили о сносе памятника Екатерине II YouTube

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Памятник Екатерине II в Одессе подготовили к сносу. На ограждении вокруг монумента появилось соответствующее объявление. Фотографию опубликовало местное издание «Думская».

«Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы"», — написано в извещении.

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Сегодня утром появилась информация, что памятник огородили досками. СМИ предположили, что это защита от вандалов, так как в последнее время памятник часто оскверняли неизвестные — обливали краской и рисовали граффити на постаменте.

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Ранее стало известно, что петиции жителей Одессы за снос памятника Екатерине II набрали необходимое количество голосов. Мэр города Геннадий Труханов поддержал идею демонтажа в своих социальных сетях.

На Украине сейчас активно избавляются от любых памятников. Особенно от тех, которые связаны с Россией или Советским Союзом. В Харькове убрали монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. В городе Стрый в Львовской области — советскому воину-освободителю. А в той же Одесской области в рамках работ по декоммунизации демонтировали памятник Карлу Марксу.

Также украинцы с энтузиазмом сносят памятники Александру Пушкину.