Мэр Одессы заявил, что поддерживает демонтаж памятника императрице Екатерине II | 360°

Мир 05 ноября 2022, 18:17 Мэр Одессы заявил, что поддерживает демонтаж памятника императрице Екатерине II Мэр Одессы Труханов поддержал снос памятника российской императрице Екатерине II Unsplash

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Одесские власти в Telegram-канале «Одесса. Официально» рассказали, что местные жители проголосовали за снос памятника российской императрице Екатерине II. Мэр города Геннадий Труханов в соцсетях поддержал идею демонтажа.

Власти Одессы отметили, что голосование проводилось на платформе «Социально активный гражданин». По их данным, большинство одесситов поддержали идею сноса памятника с Екатерининской площади. Вопрос демонтажа теперь должен вынестись на обсуждение ближайшей сессии депутатов горсовета.

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Труханов заявил, что сам проголосует за снос памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, создать который он предлагал ранее. Мэр Одессы подчеркнул, что уже обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой организовать заседание и подготовить соответствующее решение.

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Монумент Екатерине II, которая в свое время дала указ об основании Одессы, часто оскверняют вандалы. Глава города ранее выступал против сноса памятника российской императрице и выражал обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому». После этих и других высказываний Труханова на сайте Зеленского появилась петиция с призывом «проверить его высказывания».

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал решение мэра Одессы снести памятник Екатерине II смертью города.