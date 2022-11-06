Памятник Екатерине II в Одессе оградили от вандалов | 360°

Мир 06 ноября 2022, 10:34 Памятник Екатерине II в Одессе оградили от вандалов «Страна»: мэр Одессы Труханов пообещал демонтировать памятник Екатерине II "ВКонтакте"

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В Одессе установили ограждение вокруг памятника императрице Екатерине II — основательнице города — из-за случаев вандализма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

На опубликованных кадрах видно, что памятник русской императрице окружили заборчиком из досок ДСП. Вандалы в последнее время стали часто осквернять памятник — несколько раз обливали краской, оставляли различные надписи на подножии постамента.

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Накануне стало известно, что жители Одессы проголосовали на платформе «Социально активный гражданин» за снос памятника Екатерине II. Мэр города Геннадий Труханов поддержал идею демонтажа в своих социальных сетях. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» назвал решение мэра Одессы снести памятник Екатерине II смертью города.

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До этого мэр выступал против сноса памятника и выражал обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому». В результате на сайте Зеленского появилась петиция с призывом «проверить его высказывания».