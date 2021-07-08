Опубликованы документы о планах Англии и Франции напасть на СССР

Англия и Франция планировали нанести удар по СССР в 1939 и 1940 годах после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Документы, доказывающие этот факт, представлены на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941».

Страны боялись, что после заключения пакта о ненападении произойдет усиление Третьего рейха за счет поставок нефти и других полезных ископаемых из СССР. Удар планировалось нанести по бакинским нефтепромыслам, по портам на Черном море, в Туапсе и Батуми. Об этом написало РИА «Новости».

Англия и Франция планировали дестабилизировать ситуацию на Кавказе и напасть на регион. План получил название Pike, что в переводе на русский «копье». Он не был реализован.

Экспозиция открылась 7 июля в Выставочном зале федеральных архивов в Москве. На ней представлено более 300 исторических документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Эти документы ранее находились на хранении в госархивах Белоруссии, в ведомственных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России.