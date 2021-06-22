Минобороны показало новые документы о начале Великой Отечественной войны

Министерство обороны РФ опубликовало архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трех неприступных крепостях, которые замедлили наступление немецких войск. Документы появились на сайте ведомства в мультимедийном разделе «День, о который разбился блицкриг».

В документах говорится о том, что Германия разрабатывала план по захвату СССР, называвшийся «операция на Востоке». Минобороны показало и документы о подготовке Красной армии к ожидавшемуся нападению и первом дне ВОВ.

«В течение первого дня войны советские войска повсеместно вели упорные, кровопролитные бои с превосходящими силами противника, нередко контратаками отбрасывая врага и на некоторых рубежах вынуждая его отступать», — сказано в материале на сайте министерства.

Уточняется, что в первый день войны Президиум Верховного Совета СССР ввел военное положение в 24 республиках и областях западной части страны, а также в Москве и Ленинграде.

Также в публикациях говорится о трех крепостях и их защитниках, которые противостояли немецким войскам летом 1941 года. Речь идет о Брестской крепости, военно-морских базах на побережье Балтийского моря в городе Либава (Лиепая) и на полуострове Ханко.

В материале о Брестской крепости опубликовано множество документов, раскрывающих детали тяжелейших боев, приводятся наградные документы защитников крепости с описанием их подвигов. Задокументированы случаи, когда рядовые брали на себя командование целыми батальонами.

Оборона военно-морской базы на полуострове Ханко была самым длительным приграничным сражением. Оно длилось более полугода и завершилось отступлением советских войск по приказу командования. Защитники базы за время обороны провели успешную контратаку и захватили часть финской территории.

Военно-морская база в городе Лиепая ожесточенно сопротивлялась противнику. Бои шли как на суше, так и в море.