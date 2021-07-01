Нацистские изображения теперь под запретом. Кино и книги под угрозой?

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику. Издатели переживают за судьбу своих книг, а также кино. Неужели из них вычеркнут многих персонажей?

Документ 1 июля опубликовали на официальном портале правовой информации. Тем самым внесли изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и в федеральный закон «О противодействии экстремизму».

Согласно документу, в России теперь запрещено, в частности, носить изображения Гитлера и других руководителей Третьего рейха, а их выступления и изображения отнесли в разряд экстремистских материалов.

Правда, есть одно исключение. Использовать данные материалы и изображения можно, но лишь в том случае, если так формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или даже оправдания.

Насколько было нужно нововведение?

В Германии и Израиле уже давно действуют достаточно серьезные законы в этой сфере. Об этом в разговоре с «360» рассказал адвокат Евгений Розенблат.

В России есть запрет на пропаганду нацизма в любом виде. Поэтому считаю то, что это нововведение — это, конечно, хорошо, но по сути в России сейчас уже есть действующая законодательное регулирование, которое преследует нарушителей Евгений Розенблат.

Другого мнения придерживается одна из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, поднятый ей вопрос ранее был упущен из вида.

«Это понадобилось сделать, потому что в прошлом году под такие святые даты, как 75-летие Победы, активизируются всевозможные любители получения идеологических печенек с Запада. Стали появляться дичайшие случаи. То в центре Москвы в магазине торгуют блузками с изображением Гитлера, то на витрине выставлены бюстики нацистских вождей, то в Роспечати находят марки с изображениями нацистских вождей», — подчеркнула Ямпольская.

Кино может пострадать от подписанного закона

Единственное, что смущает в нововведении — расплывчатость закона. Об этом «360» заявил заведующий архивом и музеем Научно-просветительного фонда «Холокост» Леонид Терушкин.

Теоретически, если завтра центр «Холокост» в каком-нибудь из своих изданий по истории Холокоста покажет Гитлера или еще кого-нибудь… можно придраться. Что касается кино, оно да, уязвимо. Могут прицепиться, могут — нет Леонид Терушкин.

Собеседник «360» отметил, что его коллега, издатель, с которым они вместе готовят книгу, в недоумении. По словам Терушкина, все упирается в работу тех, кто будет следить за исполнением закона. Ведь насколько негативно изобразили того или иного персонажа, определить довольно трудно.

«Все это очень субъективно. Да, конечно, в научных исследованиях, в книгах в предисловии мы, авторы, достаточно четко определяем наше отношение к Третьему рейху и к нацизму. А вот что касается кино, особенно художественного, тут я несколько в растерянности. Были ведь замечательные артисты, которые так обаятельно, талантливо играли нацистов. В конце концов, „Семнадцать мгновений весны“, я так понимаю, придется запрещать. Боюсь, что кино может пострадать», — подчеркнул Терушкин.

Спекуляция или обоснованные опасения?

Правда, Розенблат уверен, что фанатам кино, особенно документального, не стоит бояться исчезновения тех или иных персонажей из картин. Ведь вопрос в том, «под каким соусом» подают историческую личность.

«Если документальное кино, которое носит историческое значение и которое не оправдывает нацизм, то полагаю, что никаких рисков нет. Если же идет пропаганда нацизма и символики, то такие фильмы просто рискуют не получить прокатное удостоверение», — пояснил адвокат.