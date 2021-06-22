ФСБ опубликовала документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы войны

ФСБ рассекретила уникальные документы с доказательствами зверских опытов, которые проводили врачи гитлеровской армии в годы оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны. В материалах также подтверждаются факты нечеловеческих условий содержания узников и убийства в концлагере «Красный».

Архивные документы были опубликованы крымским УФСБ в День памяти и скорби. Бумаги будут переданы в госархив Республики Крым, сообщило РИА «Новости».

Материалы подтверждают факты жестоких убийств узников на территории концлагеря «Красный», а также зверские медицинские эксперименты и опыты, которые проводили оккупанты в крымских больницах. Нацистские врачи вырезали почки и сосуды у живых людей, выкачивали кровь для раненых немецких солдат.

Помимо этого, в бумагах есть новая информация о преступлениях против мирных жителей на полуострове, а также в Запорожской и Николаевской областях Украинской ССР.

День памяти и скорби отмечают в России 22 июня. В этот день в 1941 году Германия напала на Советский Союз. Война продлилась 1418 дней. Она унесла жизни почти 26,6 миллиона советских граждан. Сегодня память погибших почтили всероссийской минутой молчания.