Новая школа, бесплатная музыка и кальянный рэп. Участники VK Fest 2022 — о тенденциях в музыке
Участники VK Fest 2022 в Москве рассказали о тренде на бесплатные платформы и андеграунд
Музыкальная отрасль в России сильно изменилась. Ушли украинские исполнители, освободив место представителям «новой школы». Платные зарубежные стриминговые платформы отодвинулись на второй план, и артисты продвигаются на бесплатных сервисах. Участники VK Fest 2022 помогли ведущей «360» Марусе Михейчик разобраться в музыкальной повестке.
Бесплатные сервисы
Известные сервисы покинули российский рынок или перестали принимать оплату. Аудитория еще не привыкла к новым обстоятельствам и перестраивается. Приходится переходить на незнакомые платформы.
Люди ищут музыку там, где бесплатно. Поэтому эти 199 рублей Apple Music за подписку в нашей стране мало кто готов платить, ведь на «Яндексе» бесплатно, на VK — тоже
Никита Мартынов.
pr-директор Cosmopolitan (The Voice)
Перспективным музыканты назвали сервис «СберЗвук», но в будущем на его раскрутку требуется время. Поэтому слушатели выбирают бесплатные сервисы.
«Поуходили у нас площадки, и люди не будут оплачивать. „Яндекс Музыка“ дает такую возможность, а VK — имидж. Если ты в чартах, то ты клевый артист, тебя знают», — сказал музыкант Kson.
Новая школа
Многие украинские исполнители ушли с рынка. Из-за этого для новых артистов открылась дорога. Среди них - много оригиналов с необычной подачей.
«В последнее время вижу, что артисты в целом стали гораздо проще. Нет этого Коли Баскова, Сережи Лазарева, которые оторвались от земли», — рассказал блогер Алексей Столяров.
В топы чартов выходят неизвестные исполнители в стиле андеграунд. Они называют себя «новой школой». Однако не все коллеги воспринимают их всерьез.
«„Новую школу“ я не понимаю. Не то, чтобы не люблю — не понимаю. Я не говорю, что у меня идеальные песни, мне еще расти и расти. Но как это слушают, не понимаю», — заявил блогер, музыкант Саша Стоун.
Возвращение кальянного рэпа
Определение «кальянный рэп» не любят даже его исполнители. Этот поджанр пришел из 90-х. Яркий пример — «Ода нашей любви» группы Т9, Ice baby Гуфа. Он снова в топе.
Однако VK Fest 2022 показал, что самыми популярными остались артисты, которые давно на сцене. Зрители охотней подпевали Егору Криду, Басте и Анне Асти.
В любом случае остается что-то, что обрело жанровую народность, как Джонни, Егор Крид, Мот. Эти треки будут слушать и дальше. Тенденция идет, но ядро всегда одно
Егор Шип.
музыкант