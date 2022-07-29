Музыкальная отрасль в России сильно изменилась. Ушли украинские исполнители, освободив место представителям «новой школы». Платные зарубежные стриминговые платформы отодвинулись на второй план, и артисты продвигаются на бесплатных сервисах. Участники VK Fest 2022 помогли ведущей «360» Марусе Михейчик разобраться в музыкальной повестке.

Бесплатные сервисы

Известные сервисы покинули российский рынок или перестали принимать оплату. Аудитория еще не привыкла к новым обстоятельствам и перестраивается. Приходится переходить на незнакомые платформы.

Люди ищут музыку там, где бесплатно. Поэтому эти 199 рублей Apple Music за подписку в нашей стране мало кто готов платить, ведь на «Яндексе» бесплатно, на VK — тоже Никита Мартынов. pr-директор Cosmopolitan (The Voice)

Перспективным музыканты назвали сервис «СберЗвук», но в будущем на его раскрутку требуется время. Поэтому слушатели выбирают бесплатные сервисы.

«Поуходили у нас площадки, и люди не будут оплачивать. „Яндекс Музыка“ дает такую возможность, а VK — имидж. Если ты в чартах, то ты клевый артист, тебя знают», — сказал музыкант Kson.

Новая школа

Многие украинские исполнители ушли с рынка. Из-за этого для новых артистов открылась дорога. Среди них - много оригиналов с необычной подачей.

«В последнее время вижу, что артисты в целом стали гораздо проще. Нет этого Коли Баскова, Сережи Лазарева, которые оторвались от земли», — рассказал блогер Алексей Столяров.

В топы чартов выходят неизвестные исполнители в стиле андеграунд. Они называют себя «новой школой». Однако не все коллеги воспринимают их всерьез.

«„Новую школу“ я не понимаю. Не то, чтобы не люблю — не понимаю. Я не говорю, что у меня идеальные песни, мне еще расти и расти. Но как это слушают, не понимаю», — заявил блогер, музыкант Саша Стоун.

Возвращение кальянного рэпа

Определение «кальянный рэп» не любят даже его исполнители. Этот поджанр пришел из 90-х. Яркий пример — «Ода нашей любви» группы Т9, Ice baby Гуфа. Он снова в топе.

Однако VK Fest 2022 показал, что самыми популярными остались артисты, которые давно на сцене. Зрители охотней подпевали Егору Криду, Басте и Анне Асти.