Приложение Spotify стало недоступно для россиян

Музыкальное приложение Spotify стало недоступно для пользователей из России. Жители страны больше не могут скачать приложение из магазинов App Store и Google Play. Теперь, если попытаться войти в Spotify, магазины выдадут ссылки только на отечественные музыкальные сервисы.

О том, что Spotify полностью прекратит работу в России «после тщательного анализа текущей ситуации», стало известно еще в конце марта. Компания закрыла в стране свой офис. Датой приостановки работы сервиса в РФ объявили 11 апреля. На сайте приложения россиянам пообещали «сообщить, когда ситуация поменяется», а пока предложили скачать свои персональные данные или удалить аккаунт. Ранее пользователям популярного приложения запретили продлевать Premium-подписку, а затем ограничили доступ к учетной записи.

Сервис Spotify запустили в 2008 году, в России — с июля 2020 года. Приложение доступно в 184 странах, им пользуются 180 миллионов человек.