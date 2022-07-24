Егор Крид прервал свое выступление на VK Fest из-за обморока слушательницы

Одной из зрительниц стало плохо на танцполе VK Fest. В этот момент на сцене находился певец Егор Крид, который решил прервать свое выступление.

«Ребят, я дико извиняюсь. Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней все хорошо», — заявил исполнитель со сцены. Трансляция концерта ведется на странице официальной группы фестиваля.

Он спустился со сцены и попросил охрану помочь той, что стало плохо. Потерявшую сознание девушку отнесли за кулисы. Через некоторое время зрительница пришла в себя. Крид попросил всех присутствующих проверить, все ли хорошо с окружающими их людьми. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье должны быть важнее всего. Певец призвал зрителей беречь себя и поблагодарил за понимание.

«Наше здоровье — это самое важное. Берегите себя, по-братски», — сказал Крид.

Весной исполнитель рассказывал, что ему практически удалось избавиться от панических атак. При этом ему стало плохо во время поездки в Дубаи.