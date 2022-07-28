Гости VK Fest 2022 первыми оценили возможность подбора компании для похода на меропиятие

В России появилась возможность в формате онлайн найти компанию для похода на мероприятие. Этот функционал разработал и запустил сервис VK Знакомства.

С его помощью пользователи легко найдут, с кем посетить то или иное событие. Кроме того, новая функция помогает найти собеседника, с которым у пользователя совпадают увлечения.

Впервые механику опробовали накануне самого масштабного музыкального события лета — VK Fest 2022. Пользователям онлайн-сервиса открыли доступ к специальной отметке. С помощью плашки «Иду на VK Fest» юзеры привлекали внимание тех, кто тоже искал компанию на это мероприятие.

Всего за несколько недель такие отметки поставили 62 тысячи человек. Если у этих пользователей случался «мэтч», то они могли продолжить общение в личной переписке и договориться о встрече на мероприятии. До мероприятия образовалось почти 17 тысяч пар, которые планировали посетить VK Fest.

Помимо поиска компании у пользователей VK Знакомств были и другие привилегии на мероприятии. Например, они могли найти собеседника прямо во время выступлений любимых артистов.

Пересекая реальности

Более того, на специальной стойке в зоне VK Знакомств можно было взять один из уникальных браслетов: розовый — с надписью «Хочу познакомиться» или синий — с указанием, что человек не готов к новым контактам.

Таким образом, сервис знакомств вышел из онлайн-пространства в офлайн. Всего посетители фестиваля забрали больше семи тысяч розовых и девяти тысяч синих браслетов.

С помощью этого аксессуара аналитики выяснили, что посетители московского фестивали больше открыты к знакомствам вживую по сравнению с петербуржцами. В Парке Горького розовые браслеты были более популярны, чем синие, тогда как в Северной столице — наоборот.

Руководитель сервиса VK Знакомства Олег Ваталев сказал, что платворма дает массу возможностей для самых разнообразных способов найти пару или компанию.

«Онлайн-знакомства — наш профиль. Но, как бы ни были хороши технологии, мне кажется, что настоящая магия общения происходит в реальности. Мы решили воспользоваться возможностью и глубже проникнуть в офлайн», — поделился он.

Продолжим экспериментировать с большими событиями, пересекать реальности и знакомить людей Руководитель сервиса VK Знакомства Олег Ваталев

По его словам, VK Fest стал отличной площадкой для тестирования новой функции. Однако сервис не остановится на достигнутом и продолжит «пересекать реальности».