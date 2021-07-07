Несколько московских музеев с 7 июля ввели систему QR-кодов

Систему QR-кодов ввели несколько музеев Москвы с 7 июля. Объявление о создании свободной от коронавируса территории появилось на сайте музея-заповедника «Царицыно», музея-усадьбы Кусково и в Музее космонавтики.

QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте нужна будет при входе в музей «Царицыно». В Кусково свободная зона от коронавируса организована при входе во дворец и в павильоны.

В «Царицыно» отметили, что билеты до сих пор продаются исключительно онлайн.

Первыми систему QR-кодов в Москве опробовали заведения общественного питания. В первые дни их выручка упала на 60%. В последующие дни ситуация начала улучшаться. Затем департамент культуры Москвы рекомендовал ввести систему QR-кодов кинотеатрам, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры. Директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова поддержала введение QR-кодов в театрах.

Концертным площадкам разрешили работать независимо от числа зрителей, если они будут пускать людей только по QR-кодам. Бумажные справки или сертификаты принимать не будут.