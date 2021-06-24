Директор Театра на Таганке поддержал введение QR-кодов

Введение QR-кодов в учреждениях культуры — хорошая идея, способная помочь в борьбе с распространением коронавируса. В этом не сомневается директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова.

Вакцинация не должна стать преградой для ценителей прекрасного, заявила она в эфире телеканала «Москва 24».

«А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать?» — поинтересовалась Апексимова.

Она еще недавно надеялась, что к осени снова можно будет собирать полные залы. Однако с приходом третьей волны коронавируса это стало маловероятно. Поэтому директор Театра на Таганке предложила любителям искусства привиться. Опыт доказал, что дополнительные выходные и социальная дистанция не влияют на сокращение числа заболевших.

Апексимова напомнила про Израиль, где вакцинировано почти все население. Поэтому за сутки там регистрируют около четырех новых случаев.

«Прививаться совершенно необходимо. У каждого человека, который работает в театре, и у зрителя, который приходит и не хочет заразиться, есть такое право — не заразиться. Мне кажется, что те, кто против прививочников, — они не правы», — добавила артистка.

По ее словам, сотрудники театра должны приходить на работу спокойно, получать от нее удовольствие и доставлять это удовольствие зрителям, отметило «Утро.ру».