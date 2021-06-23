Федеральным театрам и кинотеатрам в Москве разрешат пускать более 500 посетителей при одном условии

Федеральные театры и кинотеатры в Москве начнут пускать не более 500 посетителей. Исключения будут сделаны только в тех местах, где будет действовать система пропуска по QR-кодам. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

В министерстве посоветовали всем федеральным учреждениям культуры применять новую пропускной режим, сообщил ТАСС.

Тем, кто обеспечит пункты контроля и дополнительные ограждения, смогут пускать на мероприятия более 500 человек. Но при этом должно быть соблюдено требование по заполняемости зала не более 50%

С 22 июня в Москве временно запретили концертные, зрелищные и спортивные мероприятия с участием более 500 человек. Ограничения не стали распространять на концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек.

При этом мэр города Сергей Собянин рекомендовал организаторам использовать QR-коды, чтобы зрители были в безопасности.

Концертным площадкам разрешили работать независимо от числа зрителей, если они будут пускать людей только по QR-кодам. Бумажные справки или сертификаты принимать не будут.

С 28 июня по новой системе начнут пускать и посетителей в столичные кафе и рестораны. Вход будет открыт только для тех, кто сделал прививку от коронавируса, сдал отрицательный ПЦР-теста или имеет справку об антителах.