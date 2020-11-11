QR-коды рекомендовали ввести кинотеатрам, музеям и зоопаркам Москвы

Столичным кинотеатрам, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры порекомендовали ввести систему QR-кодов для входа. Приказ издал Департамент культуры Москвы.

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией», — сказано в приказе.

В документе отмечается, что пройти регистрацию можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы или с помощью SMS. Сообщение нужно будет отправить на короткий номер 7377. Рекомендация касается организаций культуры, которые занимаются музейной, выставочной, библиотечной или культурно-досуговой деятельностью. Кроме того, в список входят зоопарки и кинотеатры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене массовых новогодних гуляний в городе. Жители столицы в этом году останутся без новогодних елок и уличного фестиваля «Путешествие в Рождество». Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Всего в Москве зафиксировали 485 545 случаев заражения, а по всей России — 1 836 960.