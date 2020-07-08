Названа предварительная дата открытия кинотеатров Москвы

По его словам, сейчас в качестве даты открытия рассматривается 1 августа. Но эта дата неокончательная, потому что просто открыть залы мало, нужно понять, что показывать.

«Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры и какой контент показать», — пояснил он.

Владимир Толстой рассказал, что вчера прошло заседание Фонда кино с участием министра культуры Ольги Любимовой, где обсудили меры поддержки киноотрасли, чтобы помочь ей выйти из кризиса.

В качестве одного из шагов участники предложили создать оперативный штаб по поддержке киноиндустрии с участием представителей Фонда кино и Министерства культуры. По словам Толстого, первое заседание штаба пройдет в ближайший вторник. Участники разработают специальную концепцию.

«Там две составляющие одинаково важные. Во-первых, что делать поэтапно в ближайшие месяцы и до конца года, а также предполагается среднесрочная, я бы так назвал, система мер выхода из кризиса на три года», — рассказал он.

Толстой отметил, что если идея получит одобрение президента и правительства, если все предлагаемые меры будут оказаны, то киноотрасль выйдет из кризиса наименее безболезненно.

Кинотеатры прекратили работать еще в марте в связи с распространением коронавируса. О возобновлении их работы говорили неоднократно, но даты постоянно переносили. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что, возможно, это произойдет в июле, но все зависит от эпидемической обстановки в городе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко называл дату 15 июля, но тут выступили сами владельцы залов, которые пояснили, что для подготовки им потребуется как минимум 30 дней. О 1 августа как о новой дате открытия говорил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, но он уточнил, что окончательное решение за столичными властями.