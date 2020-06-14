Власти раскрыли, когда в Москве откроют кинотеатры
«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемической ситуации, как она будет развиваться», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с 2019-nCoV сроки ослабления мер по борьбе с пандемией могут перенести.
Ситуация с коронавирусом в столице, где был эпицентр пандемии, стабилизировалась. Городские власти приступили к первому этапу снятия ограничений и с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска.
Ранее Собянин рассказал, что самым тяжелым периодом в борьбе с COVID-19 в Москве стал май, когда выявили наибольшее число случаев заражения новым вирусом.
Всего столичные медики выявили 204 428 случаев COVID-19. От последствий заражения умер 3231 человек.