Власти раскрыли, когда в Москве откроют кинотеатры

Ходить на футбол, в кино и театры Москве можно будет уже в июле, однако все будет зависеть от эпидемической ситуации. Последующие решения по снятию ограничений в столице примут в зависимости от обстановки с коронавирусом.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемической ситуации, как она будет развиваться», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с 2019-nCoV сроки ослабления мер по борьбе с пандемией могут перенести.

Ситуация с коронавирусом в столице, где был эпицентр пандемии, стабилизировалась. Городские власти приступили к первому этапу снятия ограничений и с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска.

Ранее Собянин рассказал, что самым тяжелым периодом в борьбе с COVID-19 в Москве стал май, когда выявили наибольшее число случаев заражения новым вирусом.

Всего столичные медики выявили 204 428 случаев COVID-19. От последствий заражения умер 3231 человек.