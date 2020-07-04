Кинотеатры в Москве назвали возможные сроки открытия

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», — отметил он.

Эта дата обсуждается, но окончательное решение примут столичные власти.

Представители отрасли попросили Минкультуры обратиться к главам регионов и потребовать от них сообщать о решении открыть кинотеатры за две недели.

«Но это просто пожелание», — добавил Березин.

Кинотеатры не откроются 15 июля, как ранее говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такое предположение озвучил гендиректор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексей Васясин.

Официальных заявлений властей пока нет, отметила «Газета.ru».

Ранее стало известно, что кинозалы готовы принять зрителей при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В первое время работа кинотеатров будет затратной. Руководство сетей пока не рассчитывает на высокую посещаемость.

Иммунолог посоветовал пока не открывать кинотеатры, так как риск заражения коронавирусом все еще остается.