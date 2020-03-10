Little Big перенесла премьеру песни для Евровидения. Возможно, ради Урганта

«Стало известно, что 13 марта в 09:00 Little Big станут гостями эфира на радио NRJ, где также состоится радиопремьера конкурсной песни. Днем ранее, 12 марта, группа отправится на съемки передачи „Вечерний Ургант“», — сообщил сообщество Евровидения во «ВКонтакте».

Годом ранее группа была в гостях у NRJ, и тогда солист Илья Прусикин вначале категорично отнекивался от участия команды в Евровидении. Правда, потом он признал, что это было бы интересно: выйти на сцену, подурачиться и выиграть.

В 2020 году главный европейский песенный смотр пройдет в мае. Он состоится в голландском Роттердаме — если не помешает коронавирус. От России на конкурс отправится рейв-команда из Петербурга Little Big. Подробнее о группе мы рассказывали несколько недель назад.