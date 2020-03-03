Группа Little Big представит Россию на Евровидении. Кто эти люди и почему они популярны во всем мире
Little Big — российская рэйв-группа, которая появилась еще в 2013 году. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая делает ставку не только на музыку, но и на представление. Музыка Little Big и клипы группы — это одно целое. Просто послушав композицию, можно не понять, почему люди любят коллектив, но после просмотра клипа появляется желание дождаться новой песни.
Лицами группы являются два человека: парень из Читинской области Илья Прусикин (Ильич) и уроженка Иркутска Софья Таюрская. Конечно, есть и другие участники: гитарист Антон Лиссов и саунд-продюсер Сергей Макаров. А раньше в группе были две карлицы: Анна Каст и Олимпия Ивлева. Первая ушла из группы в 2014 году, а вторая — в 2018-м. И верить, что именно благодаря необычному составу Little Big такая популярная группа, тоже неправильно.
В 2013 году, когда Каст и Ивлева были участницами коллектива, у Little Big вышли клип и песня Everyday I’m drinking («Я пью каждый день»). Уже в дебютном видео группа намекнула на свой формат, который прижился. В своих треках Little Big издевается над национальными стереотипами о русских. В первом клипе собраны ложные представления о том, как живут россияне: медведь в доме, повсюду зэки, бедные семьи, водка, народные танцы, жуткий русский акцент в песне на английском языке. Потом в кадре появляются Каст и Ивлева в традиционных русских нарядах на фоне скомпонованного флага СССР и России, который подозрительно напоминает американский.
«Я всегда любил сатиру и так далее. Первый клип группы Tenkorr „Верю“ был построен как обычный эмо-клип: главный герой, девушка, страдания, его успокаивает друг. А в финале выясняется, что он страдает по другу. Получился первый маленький-маленький вирусок. Все возмущались: „Какого ***? Зачем испортил клип? До самого конца все было хорошо“. А мне всегда нравилось ломать ожидания», — сказал Прусикин в интервью в 2016 году.
С таким подходом группа работала и в 2013-м, и в другие годы. Тем более что формат коллектива выделялся на фоне других популярных в 2013 году песен. Тогда вышли Get Lucky от Daft Punk, Wrecking Ball от Майли Сайрус, Young and Beautiful от Ланы Дель Рей, песня «Перемирия» от «ВИА Гры» и так далее. Everyday I’m drinking была глотком свежего и непривычного воздуха на фоне перечисленных композиций.
Большинство клипов Little Big играют на сатирических представлениях о россиянах, причем каждая песня очень динамичная и забавная как по словам, так и по музыке. Так, творение Skibidi стало значительным музыкальным событием осени 2018 года и привело к появлению флешмоба Skibidi Challenge, в котором приняли участие даже иностранцы. Западные газеты писали о челлендже.
Клип менее чем за три дня собрал почти 10 миллионов просмотров, а один из самых уважаемых в мире журналов об электронной музыке, Mixmag, опубликовал в соцсети пост с ним. В декабря 2018-го видео набрало рекордные 100 миллионов просмотров, а по состоянию на 3 марта 2020 года число увидевших клип людей составляет более 362 миллионов.
Почти каждая песня Little Big вирусная. В 2019 году вышла Go Bananas (на момент написания материала 63,7 миллиона просмотров). Непонятные слова (кроме основной фразы Go Bananas), беспорядочные танцы, новые персонажи (утки с руками, удивленные рыбы и так далее), забавные яркие наряды и, естественно, зажигательный бит. Эти составляющие сделали новое творение популярным.
Еще одним прорывом стала песня Faradenza, вышедшая в 2018-м. В клипе Прусикин выступает в роли обаятельного отдыхающего, приехавшего на ВАЗ-2108 в типичный российский пансионат с женщинами за 60, играми в карты и котлетками с пюрешкой. Очень по-русски. На момент написания материала видео набрало 194,9 миллиона просмотров.
На выбор Little Big в качестве представителя России на Евровидении уже отреагировали отечественные звезды. «Бурановская бабушка» призвала молиться за победу коллектива, Филипп Киркоров напомнил о таланте группы, а вот Бари Алибасов считает, что песенные конкурсы типа Евровидения «давно умерли и никому не нужны». Но, по его словам, ребята из Little Big «попрыгают, выйдут ряженые» или «пукнут в микрофон».