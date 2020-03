Группа Little Big представит Россию на Евровидении. Кто эти люди и почему они популярны во всем мире

На Евровидение от России поедет группа Little Big, которая уже готовит новую разрывную песню. За семь лет существования коллектив выпустил массу композиций, почти каждая из которых стала хитом. Это при том, что большинство слов в песнях непонятно, танцы хаотичные, персонажи нелепые, а музыка беспорядочная. Но в этом и смысл.

Little Big — российская рэйв-группа, которая появилась еще в 2013 году. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая делает ставку не только на музыку, но и на представление. Музыка Little Big и клипы группы — это одно целое. Просто послушав композицию, можно не понять, почему люди любят коллектив, но после просмотра клипа появляется желание дождаться новой песни.

Лицами группы являются два человека: парень из Читинской области Илья Прусикин (Ильич) и уроженка Иркутска Софья Таюрская. Конечно, есть и другие участники: гитарист Антон Лиссов и саунд-продюсер Сергей Макаров. А раньше в группе были две карлицы: Анна Каст и Олимпия Ивлева. Первая ушла из группы в 2014 году, а вторая — в 2018-м. И верить, что именно благодаря необычному составу Little Big такая популярная группа, тоже неправильно.

В 2013 году, когда Каст и Ивлева были участницами коллектива, у Little Big вышли клип и песня Everyday I’m drinking («Я пью каждый день»). Уже в дебютном видео группа намекнула на свой формат, который прижился. В своих треках Little Big издевается над национальными стереотипами о русских. В первом клипе собраны ложные представления о том, как живут россияне: медведь в доме, повсюду зэки, бедные семьи, водка, народные танцы, жуткий русский акцент в песне на английском языке. Потом в кадре появляются Каст и Ивлева в традиционных русских нарядах на фоне скомпонованного флага СССР и России, который подозрительно напоминает американский.

Именно с этого клипа на YouTube и начался творческий путь Little Big. Источник фото: YouTube/Little Big/Everyday I’m drinking

«Я всегда любил сатиру и так далее. Первый клип группы Tenkorr „Верю“ был построен как обычный эмо-клип: главный герой, девушка, страдания, его успокаивает друг. А в финале выясняется, что он страдает по другу. Получился первый маленький-маленький вирусок. Все возмущались: „Какого ***? Зачем испортил клип? До самого конца все было хорошо“. А мне всегда нравилось ломать ожидания», — сказал Прусикин в интервью в 2016 году.

С таким подходом группа работала и в 2013-м, и в другие годы. Тем более что формат коллектива выделялся на фоне других популярных в 2013 году песен. Тогда вышли Get Lucky от Daft Punk, Wrecking Ball от Майли Сайрус, Young and Beautiful от Ланы Дель Рей, песня «Перемирия» от «ВИА Гры» и так далее. Everyday I’m drinking была глотком свежего и непривычного воздуха на фоне перечисленных композиций.

Большинство клипов Little Big играют на сатирических представлениях о россиянах, причем каждая песня очень динамичная и забавная как по словам, так и по музыке. Так, творение Skibidi стало значительным музыкальным событием осени 2018 года и привело к появлению флешмоба Skibidi Challenge, в котором приняли участие даже иностранцы. Западные газеты писали о челлендже.

Клип менее чем за три дня собрал почти 10 миллионов просмотров, а один из самых уважаемых в мире журналов об электронной музыке, Mixmag, опубликовал в соцсети пост с ним. В декабря 2018-го видео набрало рекордные 100 миллионов просмотров, а по состоянию на 3 марта 2020 года число увидевших клип людей составляет более 362 миллионов.

Почти каждая песня Little Big вирусная. В 2019 году вышла Go Bananas (на момент написания материала 63,7 миллиона просмотров). Непонятные слова (кроме основной фразы Go Bananas), беспорядочные танцы, новые персонажи (утки с руками, удивленные рыбы и так далее), забавные яркие наряды и, естественно, зажигательный бит. Эти составляющие сделали новое творение популярным.

Еще одним прорывом стала песня Faradenza, вышедшая в 2018-м. В клипе Прусикин выступает в роли обаятельного отдыхающего, приехавшего на ВАЗ-2108 в типичный российский пансионат с женщинами за 60, играми в карты и котлетками с пюрешкой. Очень по-русски. На момент написания материала видео набрало 194,9 миллиона просмотров.

На выбор Little Big в качестве представителя России на Евровидении уже отреагировали отечественные звезды. «Бурановская бабушка» призвала молиться за победу коллектива, Филипп Киркоров напомнил о таланте группы, а вот Бари Алибасов считает, что песенные конкурсы типа Евровидения «давно умерли и никому не нужны». Но, по его словам, ребята из Little Big «попрыгают, выйдут ряженые» или «пукнут в микрофон».