Little Big отложили премьеру песни для Евровидения

9 марта был последним днем подачи заявок для участия в «Евровидении», а также видео с композицией. Из всех стран-участниц только Россия и Азербайджан пока не презентовали свои песни. Болельщики уже начинают волноваться.

По слухам, песню представят на радио 13 марта и на телевидении, а может даже и раньше. За день до этого состав Little Big придет на съемки передачи «Вечерний Ургант», дата выхода которой пока не известна.

Стоит признать, что предстоящее выступление Little Big на «Евровидении» вызвало нешуточный переполох среди зрителей. Ранее известный российский певец и продюсер Филипп Киркоров назвал песни Little Big «дающими ощущение победы». Он считает, что отправить эту группу на конкурс было правильным, авангардным и креативным решением.