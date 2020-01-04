«Голубой Ургант» научил нас слову «кринж». Если вы никогда не испытывали испанский стыд, то вот он

«Голубой Ургант», вышедший на телеэкраны 2 января, неприятно поразил зрителей. Если в прошлом году на шоу были новые лица, то в 2020-м оно скорее напоминало продолжение новогоднего шоу на Первом канале. Пользователи соцсетей этого не простили.

Спецвыпуск «Вечернего Урганта» должен был стать пародией на типичные новогодние телешоу, но с участием молодых исполнителей. В прошлом году в нем принимали участие Little Big, Монеточка, Гречка, Feduk, Мальбэк и Сюзанна, стендаперы Данила Поперечный и Илья Соболев и другие. В 2020-м роль молодых исполнителей досталась Филиппу Киркорову и Тимати.

Пользователи пока что не поняли, на кого именно было рассчитано шоу. Многие считают, что оно вряд ли понравится кому-то, кроме его создателей и участников.

Но возможно оно не понравилось и участникам.

Идея заключается в том, что «звезды» приходят в дом к обычным россиянам и там исполняют номера. Вот только пользователи заподозрили, что артисты были у не совсем обычных россиян.

Шоу задумывалось юмористическим, но из-за испанского стыда многих зрителей довело до слез.

Выдержать 50 минут смогли не все.

А ведь ожидания были большими.

Правда, нашлись и те, кто воспринял «Голубого Урганта» так, как это и должно было быть. Просто повод провести один час из новогодних выходных без задних мыслей и не сдерживая смех от абсурда.

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Главным героем соцсетей стал Филипп Киркоров, чей костюм оказался слишком велик для обычных квартир.

Кстати, судя по YouTube большинству зрителей шоу все-таки понравилось. Выпуск посмотрели более полумиллиона зрителей. Оно собрало около 16 тысяч лайков, а количество дизлайков не дошло и до четырех тысяч.