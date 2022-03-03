Национальные творческие коллективы и объединение музеев РФ поддержали спецоперацию

Обращение к деятелям культуры с предложением об объединении на фоне кризиса на Украине и давления Запада выпустил Союз национальных творческих коллективов. Как сообщил ТАСС, документ представило Министерство культуры России.

В своем обращении авторы заявили, что на фоне несправедливых санкций и экономических ограничений страны Запада потребовали от российских артистов публично осудить действия нашей страны. У тех, кто отказывается подчиниться, отменяют выступления и концерты.

Представители национальных коллективов напомнили, что культура во все времена находилась вне политики и иногда оставалась единственным способом взаимоотношений между странами в сложные исторические периоды.

«Мы потомки победителей и освободителей Европы от фашизма. Мы с полной поддержкой относимся к признанию ДНР и ЛНР, что положило конец настоящему геноциду. Призываем всех деятелей культуры России в это непростое время сплотиться и выступить единым фронтом в поддержку действий нашего президента по обеспечению безопасности нашей великой Родины», — говорится в сообщении.

Обращение подписали гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев, гендиректор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова, директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора Светлана Игнатьева, директор Государственного ансамбля танца «Вайнах» Рамзан Ахмадов и другие.

Обращение к россиянам выпустили более 100 исторических и краеведческих музеев. Документ опубликован на сайте «Музея Победы. В своем заявлении авторы заявили, что решение президента России о проведении специальной операции по демилитаризации Украине было правильным.

«Те, кто сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить свободно — право на свою национальную идентичность, должны вспомнить историю распространения и последствия нацистской идеологии, бесспорные свидетельства кошмаров которой тщательно годами собирались в наших фондах», — говорится в сообщении.

Обращение подписали директор «Музея Победы» Александр Школьник, директор волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, руководитель мемориального комплекса «Ржевский мемориал» в Тверской области Марина Копаева и другие.

На этой неделе Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева после того, как он не стал высказывать свою позицию о ситуации по Украине. Певица Анна Нетребко отменила свои выступления в миланском театре La Scala. Причин она не назвала, но отметила, что заявления учреждения о ее болезни не соответствуют действительности.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее проведении дал президент России Владимир Путин в ответ на обращение за помощью руководителей республик Донбасса. В Министерстве обороны России заявили, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре.