Гергиева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра

Художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Этот пост маэстро занял в 2015 году.

В 2018 году оркестр продлил контракт с Гергиевым. А сегодня мэр города Дитер Райтер объявил, что Мюнхен расстается с Гергиевым, написало РИА «Новости».

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — подчеркнул Райтер.

На сайте оркестра 25 февраля был опубликован призыв к Гергиеву выразить свою позицию относительно событий на Украине. Его ответ ждали к понедельнику, 28 февраля.

«Если к понедельнику Валерий Гергиев не выразит свою позицию, он больше не сможет оставаться главным дирижером нашей филармонии», — предупредил Райтер.

Der Spiegel назвал уход Гергиева большой потерей для Мюнхена. Издание отметило его выдающиеся интерпретации, например, «Весны священной» Игоря Стравинского или 2-й симфонии Сергея Рахманинова.