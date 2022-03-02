«Ла Скала»: Анна Нетребко приостановила все свои проекты в театре

Российская оперная певица Анна Нетребко отменила все свои будущие проекты в театре «Ла Скала» и временно приостановила свою деятельность. По ее словам, «сейчас не время заниматься музыкой и выступать». Об этом сообщила пресс-служба миланского театра.

Таким образом, Нетребко не примет участия в постановке оперы «Адриана Лекуврер», первый выход планировался 9 марта. Она должна была исполнять партию Адрианы. Кто заменит артистку, пока неизвестно.

«Это очень тяжелое для меня решение, но я надеюсь, моя публика поймет и проявит к нему уважение», — приводит ТАСС слова оперной певицы.

Ранее Анна Нетребко объявила, что не намерена выступать в итальянском театре «Ла Скала» в ближайшие дни. Объяснений своему решению исполнительница не дала. При этом она обвинила во лжи автора статьи итальянской газеты La Repubblica, в которой говорилось, что Нетребко не выступит в театре из-за проблем со здоровьем.

До этого театр «Ла Скала» отказался от нескольких концертов дирижера Валерия Гергиева. Причиной стал его отказ как-то прокомментировать специальную военную операцию на Украине.

Комментируя ситуация на Украине в своем Instagram, Нетребко отвечала, что хотела бы скорейшего установления мира, однако, по ее словам, она не считает правильным принуждать артистов делать политические высказывания.