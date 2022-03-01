Анна Нетребко опровергла сообщения театра La Scala о своей болезни

Российская оперная певица Анна Нетребко объявила, что не намерена выступать в итальянском театре La Scala в ближайшие дни. Об этом она написала в Stories на своей странице в Instagram.

Объяснений своему решению исполнительница не дала. При этом Нетребко обвинила во лжи автора статьи итальянской газеты La Repubblica, в которой говорилось, что Нетребко не выступит в La Scala из-за проблем со здоровьем.

Источник фото: Instagram/anna_netrebko_yusi_tiago

«Я в порядке, но я не приду», — написала певица.

По данным издания Holanews, Анна Нетребко вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым должна была выступить в Миланском театре в опере «Адриана Лекуврер». Первый выход планировался 9 марта.

Накануне театр отказался от нескольких концертов дирижера Валерия Гергиева, которые должны были пройти с 15 марта. Причиной стал его отказ как-то прокомментировать специальную операцию по демилитаризации Украины.

«Я не думаю, что мы можем организовать выступление Гергиева в такой ситуации», — прокомментировал мэр Милана и председатель совета директоров театра La Scala Джузеппе Сала.

Анна Нетребко никак не прокомментировала свой отказ от выступлений в итальянском театре. До этого она уже заявляла, что не согласна с проведением спецоперации на Украине. Но при этом она отмечала, что ей неприятно, когда артистов заставляют выражать свои политические взгляды.

Сегодня стало известно, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев покинул пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. На официальном сайте коллектива говорится, что музыканты просили дирижера высказать свою позицию по Украине. Но Гергиев отказался от комментариев, за что лишился поста дирижера филармонии.