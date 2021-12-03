МХАТ имени Горького переименуют

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького вернет свое историческое название. Теперь он будет называться Художественный театр — МХАТ имени Горького. Такое заявление сделал генеральный директор театра Владимир Кехман.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ имени М. Горького», — сказал Кехман ТАСС.

Он пояснил, что таким образом театр собирается вернуться к своему первому названию. Ведь изначально он назывался именно Художественным, потом Московским Художественным, а затем превратился в МХАТ.

По его словам, в скором времени МХАТ Горького будет просто Художественным театром.

«Это произойдет уже в следующем году», — добавил Кехман.

МХАТ в 1987 году разделился на МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, которым руководила Татьяна Доронина. Она являлась художественным руководителем театра с июля 1987 года по декабрь 2018 года. После этого Доронина стала президентом театра.

После нее художественным руководителем с 2018 года по ноябрь 2021 год был Эдуард Бояков. Он отметился тем, что пригласил участвовать в постановке «Чудесный грузин» Ольгу Бузову.

Сейчас у МХАТа нет художественного руководителя, должность директора театра с 27 октября 2021 год занимает Владимир Кехман.