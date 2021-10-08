Худрук МХАТа объяснил идею пригласить на сцену Ольгу Бузову

В ноябре на сцене столичного МХАТ имени Горького снова появится скандальная постановка «Чудесный грузин». Споры о ней возникли в основном из-за того, что на театральную сцену в ней вышла поющая телеведущая Ольга Бузова. В актерской среде об этом дебюте не высказался только ленивый. Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков поделился с «Известиями», почему спектакль не исчез из репертуара после всех пересуд.

Бояков в категоричной форме опроверг мнение, что приглашение Бузовой в театр было финансовым ходом. Он отметил, что на некоторые другие спектакли билеты стоят намного дороже. Например, на постановку «Лавр».

«Те, кто думают, что мы позвали Бузову ради денег, либо ничего в театре не понимают, либо откровенные недоброжелатели, мягко выражаясь», — отрезал Бояков.

Режиссер отметил, что Бузова показала огромную трудоспособность. Безропотно начинала вокальные занятия ранним утром, потом примеряла костюмы, настойчиво репетировала. Насчет самой идеи позвать звезду Instagram на сцену прославленного театра Бояков поделился: это был концептуальных ход. Он сравнил это приглашение с давним поступком мэтра отечественного театра Константина Станиславского.

«Мы же помним, что в один из первых сезонов МХТ Константин Станиславский, ставя „Власть тьмы“ Льва Толстого, осознал, что ему необходим некий совершенно новый антропологический материал, и позвал бабку из деревни. Тогда не было слова „стендап“, но она была именно крутейшим стендапером», — сказал Бояков.

В целом он отметил, что среди выпускников театральных вузов мало по-настоящему современных людей. О студентах Бояков выразился достаточно жестко, хоть и отметил, что это относится не ко всем.