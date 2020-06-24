Макаревич рассказал, когда получал удовольствие от парадов

Ведущий эфира опрашивал известных людей нужен ли им предстоящий парад Победы.

«Мне лично не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Я в детстве выходил на набережную смотрел, как танки готовятся», — заявил Андрей Макаревич.

По его словам, на время торжественных мероприятий он уехал из Москвы и отправился в Астрахань.

Парад Победы в этом году не стали проводить в этом году из-за ситуации с коронавирусом. В качестве новой даты президент России Владимир Путин выбрал 24 июня. В этот день в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны прошел первый парад советских войск.

Президент, объясняя причину выборы именно этой даты, заявил, что 24 июня для истории нашей страны это вечный день славы и триумфа.

Маршем по Красной площади прошли 15 тысяч военных, проехали 225 единиц военной техники. В небо поднялись 75 самолетов и вертолетов. Но самым интересным в параде оказалась телевизионная трансляция. В этом году впервые применили спецэффекты. «Проникающая» в дуло танка камера показала зрителям, что происходит внутри боевой машины, когда командир экипажа стоя приветствует участников парада.