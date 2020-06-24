Путин объяснил, почему парад Победы провели именно 24 июня

Владимир Путин пояснил, почему парад Победы перенесли именно на 24 июня, а не на какой-то другой день. По его словам, эта дата всегда была днем славы и триумфа для России.

И когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа Владимир Путин.

Помимо парада, президент России в среду вручает государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что именно 24 июня ровно 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы. Во время приема в Кремле Путин произнес тост в честь фронтовиков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Он добавил, что россияне будут всегда помнить тех, кому не удалось выжить в этой войне.

По мнению президента, подвиг бойцов и тружеников тыла — важная часть в истории стран, главы которых собрались в Кремлевском дворце. Путин назвал это «бесценным примером торжества справедливости и гуманизма».