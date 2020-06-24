Во время парада Победы впервые применили спецэффекты. Камера «пролетела» через дуло танка

Во время видеотрансляции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые применили спецэффекты. Телевизионщики «запустили» камеру в орудие танка и показали вид боевой машины изнутри.

На кадрах видно, как камера «залетает» в танковое орудие и попадает внутрь танка. На экране появляются ноги командира экипажа бронированной машины, который стоит, высунувшись из люка башни, и приветствует участников праздничного мероприятия.

В этом году в параде Победы приняли участие 15 тысяч военных, 225 единиц вооружения и военной техники и 75 самолетов и вертолетов. Техника прошла по Красной площади 24 июня — спустя полтора месяца после 9 мая. Праздник перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.

Чтобы принять участие в параде в Москву прилетели лидеры некоторых иностранных государств. В их числе был и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который не смог попасть на праздник, так как у двух его сопровождающих выявили 2019-nCoV.