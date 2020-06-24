Парад Победы пройдет на Красной площади 24 июня. Прямая трансляция

Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Он начнется в 10:00 по московскому времени.

Во время парада покажут советскую военную форму, штандарты, боевые знамена и легендарное оружие 40-х годов прошлого века, а также лучшие образцы современной и уникальной техники. В этом году в параде примут участие 15 000 военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, а также 75 единиц авиации.

Праздник перенесли с исторического дня — 9 мая — на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Некоторым российским городам пришлось отказаться от проведения парада Победы. В их число вошли Краснодар, Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орел, Петропавловск-Камчатский и Тагил.

В Москве парад Победы начнется в 10:00, на Красной площади. При этом салют, приуроченный к празднику, состоится в 23:00. Его чуть-чуть перенесли из-за длинного светового дня.

Подробнее о том, какая техника пройдет по Красной площади, можно узнать в материале «360».