Лидер Rammstein отменил свое выступление в Тверской области

Концерт лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в рамках фестиваля в Тверской области не состоялся. Как сообщил на своей странице в Instagram организатор мероприятия, предприниматель Максим Ларин, артист принял решение отказаться от выступления из-за претензий силовиков. Он опубликовал официальный ответ от продюсеров артиста.

«Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний», — подписал скан письма Ларин.

В опубликованном документе говорится, что Линдеманну и его группе запретили выступление в Тверской области и вынесли предупреждение об административной и уголовной ответственности.

«В дополнение к указанному у артиста и его команды отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля из-за ограничений, введенных органами местного самоуправления», — говорится в тексте.

Конфликт вокруг тверского фестиваля начался в минувшую субботу. По данным СМИ, власти региона напомнили организаторам о действующих ограничениях на проведение массовых мероприятий. К лидеру Rammstein, заявленному хедлайнеру фестиваля, пришли сотрудники полиции и предупредили об ответственности за участие в концерте.

Организатор фестиваля Максим Ларин до последнего боролся за участие Линдеманна в своем мероприятии. Он пообещал, что со своей стороны гарантирует выполнение всех ковидных ограничений во время выступления артиста.

Ларин напомнил команде музыканта, что 23 августа они заключили договор, по которому Линдеманн должен отыграть 70-минутный сет на организованном фестивале. Но выступление артиста так и не состоялось. Продюсеры указали на один из пунктов договора, который позволил артисту отказаться от участия.