Правоохранители в Тверской области во время визита в гостиничный номер Тилля Линдеманна выписали солисту Rammstein предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

Силовики нагрянули к музыканту в номер отеля в Завидове накануне поздно вечером. Музыканта предупредили о недопустимости нарушения ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с анонсированным концертом в Тверской области, сообщил собеседник агентства. Официально эта информация не подтверждена.

Фотографии с полицейскими в штатском, посетившими Линдеманна в отеле, ранее разместил на своей странице в соцсети руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин. Он выступает организатором фестиваля «Макларин за Родину». Мероприятие запланировано на 29 августа, хедлайнером заявлен Тилль Линдеманн. На момент публикации Ларин уже удалил фотографии. Он также заявлял, что недовольство властей может быть связано с футболками с надписью «Макларин за Родину», которые попросил не надевать на фестиваль, чтобы его не посчитали несанкционированным митингом.