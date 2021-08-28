Концерт с участием лидера Rammstein в Твери предложили отменить

Организатор концерта в Твери Максим Ларин предложил его отменить и закрыть подготовленную для шоу площадку. Хэдлайнером должен был стать солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Бизнесмен обвинил местные власти в препятствовании проведению праздника.

В своем Instagram руководитель холдинга «Афанасий» Ларин сообщил, что репетиция Линдеманна не состоялась, так как полиция блокировала все машины, а «вертолетов у нас нет». Он добавил, что на территории вокруг холдинга будут выставлены шатры и состоятся мероприятия для детей.

«Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается», — подчеркнул он.

Максим Ларин заявил, что сильно расстроен не огромными бесполезными расходами, а отменой праздника.

Ранее стало известно, что тверские власти выписали Линдеманну предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Лично к артисту полицейские не имели никаких претензий. Максим Ларин пожаловался прессе, что правоохранители проводят следственные действия у него в холдинге.