Организатор концерта Тилля Линдеманна в Твери Максим Ларин направил команде музыканта письмо. В нем он попросил Линдеманна выполнить условия договора и принять участие в фестивале «Макларин за Родину». Ларин подчеркнул, что гарантирует соблюдение ковидных ограничений на мероприятии. Копия письма есть в распоряжении «360».

Ларин напомнил команде музыканта, что 23 августа они заключили договор: 29 августа музыкант должен был выступить на фестивале «Макларин за Родину» с 70-минутным шоу.

«К реализации упомянутого мероприятия в согласованном между сторонами виде возникло много препятствий, в том числе и по вине организационных ошибок, допущенных вашей стороной. К счастью, в настоящее время все из них устранены или преодолены», — сказано в письме.

Источник фото: телеканал «360»

Ларин также напомнил, что его сторона выполнила все свои обязательства по договору, и предложил Линдеманну выполнить свои и выступить на фестивале.

«Со своей стороны ООО „Прайм маркетинг“ гарантирует полное соблюдение всех ограничений, связанных с распространением COVID-19, в том числе наличие на концертной площадке не более 500 человек, включая концертный коллектив и необходимый технический состав», — подчеркнул автор письма.

Ларин рассказал «360», что на фестивале будет организована онлайн-трансляция. Он также добавил, что написал письмо команде музыканта еще вчера, но не хотел его обнародовать раньше времени.

«Я вчера не стал его публиковать, чтобы не вызывать надежд у гостей. Потому что это может и не состоятся. Полиция может успеть придумать что-то еще», — сказал он в беседе с «360».

Ранее стало известно, что тверские власти выписали Линдеманну предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Лично к артисту полицейские не имели никаких претензий. Максим Ларин пожаловался прессе, что правоохранители проводят следственные действия у него в холдинге.