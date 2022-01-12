Кехман убрал из МХАТа мощи и иконы

Мощи и две иконы вернулись из МХАТа имени Горького в петербургский храм Святителя Николая Чудотворца — такое решение приняло руководство. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор театра Владимир Кехман.

Молельную комнату с мощами и иконами, организованную бывшим художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым, Кехман обнаружил еще в ноябре. Он заявил, что очень удивился этой находке. Ситуацию было решено исправить, но процесс затянулся.

«В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы. Последним шагом в разрешении этой истории стала правильно оформленная доверенность от храма Святителя Николая Чудотворца. Нам прислали документы о том, что они хотят забрать иконы и мощи. Сегодня мы их передали», — рассказал Кехман.

Храму были переданы иконы «Праздники Христовы» и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами.

По имеющимся данным, иконы и мощи МХАТ получил из храма Николая Чудотворца на Васильевском острове по просьбе бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова. Как рассказал Кехман, с настоятелем храма некоторое время не удавалось связаться, все это время молельная комната оставалась закрытой.

Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ имени Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков, с которым в прошлом мае Министерство культуры продлило пятилетний контракт.